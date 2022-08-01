Жителю Житомирщины дали 5 лет тюрьмы за отправленное россиянину фото моста

Жителя Коростеня приказали лишением свободы на пять лет за отправку оккупантам фото и локации моста.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор.

В суде обвиняемый Алексей Тарасюк признал свою вину в государственной измене.

Он пояснил, что осенью 2021 года он был приглашен в группу в соцсети «ВКонтакте». Администратор и большинство участников этого сообщества были россиянами. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в этом сообществе обсуждались события, связанные с войной.

По словам обвиняемого, 26 февраля он пошел в магазин и по дороге переписывался с администратором вышеуказанной группы. Мужчина попросил Тарасюка сфотографировать железнодорожный мост и пообещал за это 20 тысяч рублей. Обвиняемый сделал фото сооружения и отправил заказчику, хотя и отдавал себе отчет, что в стране идет война с рф, а такое фото может навредить. При фотографировании жителя Коростеня увидели бойцы территориальной обороны, которые и задержали нарушителя.

Мужчина в суде заявил, что раскаивается за поступок, а свои действия объяснил тем, что испытывает проблемы с сердцем и «заработанные» средства хотел потратить на лечение.

В результате суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, как в Николаеве назначили два года испытательного срока для местной жительницы, которая несколько лет работала на российскую разведку и передавала врагам данные об ВСУ, руководстве города и общественно-политической обстановке в населенном пункте. Сначала ей сообщили о подозрении в части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), но в результате в суд обвинительный акт поступил с другой, более легкой квалификацией – по части 1 статьи 110 УК («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Также напомним, как информатору оккупантов в Николаеве Юрию Арбатскому, который заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка», назначили арест с залогом в 700 тысяч гривен. Несколько позже суд дал другому корректировщику огня оккупантов по Николаеву возможность выйти под залог в 200 тысяч гривен.