«У нас народа мало, чтоб идти в наступление»: Оккупант на Херсонщине жалуется матери на большие потери

Российский оккупант, который находится в Херсонской области, жалуется матери на большие потери и невозможность идти в наступление.

Перехват опубликовала украинская разведка.

По словам оккупанта, среди его сослуживцев очень много раненых, в наступление идти не кому. Много отказников. Его мать, в ответ на это, говорит, что по телевизору об этом не скажут, многие приходят с войны без конечностей, а правду не говорят, потому что начнутся бунты.

«-Скажи, пожалуйста, ты же уехал без цепочек? Цепочки, которые на тебе, это все с солдат?

-Да это, где нашел, где-то снял… У нс машину взорвали, короче. Щас без машины, без боевой.

-Ты жив? Все нормально? Ниче не ранено?

-Там у отряда, которые с нами были пацаны, там у них есть 300-е. Ну, 300-й – это которые ранения ноги-руки.

-Я так смотрю, вот эта война так много покалечила людей, не столько убитых, сколько без рук, без ног. Вот, смотришь по телевизору, смотришь по интернету, елки-палки, в основном руки-ноги, руки-ноги… Это осколочные, да? Вот такие?

-Да-да-да… У нас он вчера вот рядом с нами мимо нас осколки пролетали, мы успели… Тут, если убивают, мам, я вот видел наших, что неделю назад командира роты и замкомандира, просто прилетело… В окоп, нах*й, их просто пополам разорвало, их загрузили просто в пакет и увезли… Там уже все.

Мы от тут щас стоим в обороне, потому что нас народа мало, чтоб идти в наступление. Они хотят в наступление, но вроде там наши тоже впереди чуть-чуть, которые нас отбивают атаки, вроде держатся.

-Конца и края этой войне не будет, это точно.

-Да хер его знает, вроде говорят, если до зимы не угомонятся, то это будет п*здец. Тут же всех жителей, кто местные остались, у них не газа, ни еды.

-Мало того местные, а сколько наших потом еще будет, сколько таких молодых парней, как вы, будете помирать? За что? За то, что просто границы оборонять? То, что на нашу россию не полезли?

- Да тут все равно и так тоже много, кто приходит, кто первый бой видит там, их много отказников, как бы есть, ну, возможность отказаться, потому что как бы вроде и контрактники, добровольцы. Ну у них как бы возможность отказаться, чтоб перейти куда-то на полегче режим, потому что как бы мало кто увидит это… Понимаешь, что это них*я не шутки точно.

-Телевизор не смотрю, новости лишний раз не расстраиваться, не знаю, че там творится.

-У нас там много потерь. Как бы вам по телевизору не расскажут правду.

-Естественно не покажут, вон, кому это надо, бл*ть? Народ начнет бунтовать тогда».