россия привезла в Еленовку «международный экспертный пул» – в его составе «аналитики» из Никарагуа и КНДР

Глава комитета госдумы рф по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Еленовку, в СИЗО, где были убиты украинские военнопленные, с собой привез «международных экспертов», в том числе из Никарагуа и КНДР.

Об этом он написал в Telegram.

«Международный экспертный пул смог собственными глазами увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе выжившими после ракетной атаки пленными», - написал .

Слуцкий считает, что привез с собой солидное представительство людей, которых он назвал «международными экспертами», среди них якобы журналисты и аналитики из Никарагуа, КНДР.

Он также сказал, что были представители Италии, Германии, Сербии.

Стоит отметить, что побывал в колонии в бараке, где россияне убили бойцов «Азова» американский актер Стивен Сигал. Он, как известно, поддерживает россию.

Напомним, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "ДНР" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнер» и её владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие. В ГУР Минобороны заявили, что россияне пытали украинских военнопленных в Еленовке и не намеревались их обменивать, а потому убили.