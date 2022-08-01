Оккупанты паникуют и вывозят свои семьи из Херсона после ударов ВСУ по Атоновскому мосту

С оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Facebook.

«В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Начался массовый вывоз семей военных России, которые жили в Херсоне», - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что в Херсонской области оккупанты публично обсуждают проведение «референдума» и запугивают местных жителей «проблемами» в случае его игнорирования.

Кроме того, для сбора личных данных людей они увеличили количество пунктов выдачи «денежной помощи» .

Как известно, Вооруженные силы Украины 8 августа нанесли очередной удар по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области.