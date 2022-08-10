Приложение «Дія» будет принимать информацию о жилье, разрушенном российскими захватчиками еще с 2014 года.

Об этом говорится на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

Кабинет министров Украины расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии России против Украины.

К процессу приобщили приложение «Дія». Если раньше в «Діі» украинцы могли подавать информацию только о жилье, которое было уничтожено за период полномасштабного вторжения РФ. Сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом еще с 19 февраля 2014 года.

В Минреинтеграции отметили, что подавать информационное сообщение можно самостоятельно через портал или приложение «Дія» в разделе «Поврежденное имущество». Также это можно сделать в ЦНАПе или с помощью нотариуса.