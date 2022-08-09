Комплексы противовоздушной обороны NASAMS еще не в Украине, - Командование Воздушных сил ВСУ

Норвежские зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS пока находятся не в Украине, сейчас идет подготовка к их передаче.

Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Ракеты для NASAMS – это ракеты американского производства: AIM-120 AMRAAM-ER, которые используются в зенитно-ракетном комплексе NASAMS. Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы. Пока они не у нас. Пока идет подготовка к передаче. Соответственно, правительство Норвегии уже приняло решение. Ожидаем. Речь идет о двух батареях», — сказал он.

Накануне Пентагон объявил о выделении военной помощи Украине в миллиард долларов. В этот пакет войдут ракеты в NASAMS.

Напомним, что в интервью «Преступности.НЕТ» эксперт, обладающий опытом военной службы в армии обороны Израиля, рассказывал о том, что комплексы NASAMS должны значительно усилить работу сил противовоздушной обороны.