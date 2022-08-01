Оккупанты арестовали за разбойные нападения «криминального авторитета», которого сами назначили на руководящую «должность» в Новой Каховке

Виталий Ефименко В Херсонской области оккупанты задержали местного «криминального авторитета» Виталия Ефименко, которого не так давно назначили «первым заместителем главы» оккупационной «администрации» города Новая Каховка. По версии следствия, он входил в группировку, совершавшую нападения на местных предпринимателей.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на мвд рф.

Оккупанты заявили, что вышли на «чиновника», расследуя два нападения. Один разбой был совершен в отношении предпринимателей в самом городе, другой — в селе Калиновка.

Общий ущерб, нанесенный бандитами, как заявили в оккупационной полиции, составил 146 миллионов российских рублей.

У задержанных бандитов, в том числе у Виталия Ефименко, были обнаружены пистолеты и автоматы, крупные суммы денег, а также часть похищенного, оцениваемая в 126 миллионов рублей.

Стоит отметить, что не так давно в Каховке взорвали автомобиль «криминального авторитета» и коллаборанта Виталия Ефименко.

Пропагандистские СМИ также показали ролик о задержании Ефименко.

Также стоит отметить, что 9 августа в ГУ Нацполиции Киева собщили, что по согласованию с Киевской городской прокуратурой, следователи сообщили Ефименко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, а именно добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области совершили покушение на «замглавы» созданной оккупантами местной «администрации» Виталия Гура. Он скончался в реанимации.

Также напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Через время стало известно, что Сальдо ввели в медикаментозную кому, его могли отравить. Сальдо положили в московскую больницу, в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского. Позже гауляйтер Сальдо пришел в себя, но его состояние стабильно тяжелое

Еще напомним, что в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля уже заявляли о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области было совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.