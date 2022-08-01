В рф начали процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме – для этого им надо отключить весь Юг Украины

Россия начала реализовывать план по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.

Об этом сообщил президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона.

По его словам, для того, чтоб осуществить план по переподключению, россиянам надо обесточить весь Юг Украины. После этого переподключить систему обратно уже будет невозможно.

«Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно отключить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это написано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС.

После чего ее (ЗАЭС) уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте. Это их план, и они начали его реализовать», – сказал Котин.

Напомним, что обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, в результате обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это означает, что система безопасности блока обесточилась).

В результате Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о заминировании электростанции. Позже российские оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы отключить ее от энергосистемы и обесточить весь Юг Украины

Также сообщалось, что из-за российских обстрелов Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блекаута. Это произойдет при условии, что будет перебита единая линия электропередач.