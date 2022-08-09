Финляндия присоединилась к подготовке украинских военных в Британии

Финские военнослужащие примут участие в подготовке украинских военных в Великобритании.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Еще один друг Украины присоединяется к британской программе повышения боеспособности украинской армии. Финляндия отправит своих военнослужащих в Великобританию для обучения наших войск», — написал Резников в Twitter, поблагодарив Министерство обороны Финляндии за такое решение.
Как известно, в Великобритании продолжается подготовка украинских военных для борьбы с российскими оккупантами.