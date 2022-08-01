Германия меняет условия пребывания беженцев из Украины

Федеральный совет Германии обнародовал решение об изменении правил пребывания на своей территории граждан Украины с 1 сентября 2022 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Согласно решению немецкого правительства, с 1 сентября для граждан Украины начинается учет времени пребывания в стране – будут учитываться все дни пребывания, начиная с 24 февраля.

Украинцы, которые находятся в Германии более 90 дней, должны получить статус временной защиты или покинуть страну на следующие 90 дней.

При этом украинцы, которые прибудут на территорию Германии после 1 сентября 2022 года, также смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.

Регистрация для граждан Украины будет открыта на протяжении всего времени войны.

По данным к началу июля, Германия приняла 850 тысяч беженцев из Украины с начала полномасштабного вторжения России.