«Ночью написал СМС, мне указали, куда двигаться»: Оккупант из «лнр» в Снигиревке нашел украинскую «визитку» с предложением сдаться в плен, и сбежал

Оккупант из временно оккупированного Луганска Владислав Васильев, будучи в оккупированной Снигиревке на Николаевщине, нашел украинскую карточку с предложением сдаться в плен, и решил перейти на сторону Украины.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

28-летний Владислав Васильев родился в Луганске. В 2015 году подписал контракт с террористами, которые оккупировали его город, и пошел служить. По ходу службы стал командиром мотострелкового взвода, лейтенантом. После полномасштабного вторжения россии в Украину, пошел «освобождать» Снигиревку, но, спустя месяц, понял, что ошибся.

— С начала войны в составе регулярных российских частей мы выдвинулись в сторону Снигиревки, Николаевская область. Пришли мы туда освобождать с войной. Хотя освобождать там особо и некого, они и так свободные люди. Через месяц я понял, что мы совершили огромную ошибку. Наши командиры нас не берегут, кидают в самое мясо, российских солдат берегут, отношение просто ужасное. Была даже ситуация – российский офицер – майор, мы опоздали сутра на утреннее построение, осмотр был, хотели проверить нашу боевую готовность, мы на полчаса опоздали. Он стал кричать – вот мы в 2014 году, в марте успели эшелонами доехать к вам, а вы за полчаса собраться не успеваете, - рассказал Васильев.

В Снигиревке он нашел визитку с номерами телефонов для тех, кто хочет сдаться в украинский плен. Ночью Васильев написал сообщение по одному из номеров, получил инструкции и решил бежать.

— Я решил покончить с этим, перейти на сторону Украины. Понимаю, что отношение украинцев к таким, как я, не особо любезное. Я и сам украинец, родился в Луганске. Я решил действовать. В пятницу, после обеда по всей Снигиревке были разбросаны такие вот карточки, в которых говорилось, что можно перейти на сторону Украины, чтоб сдаться в плен. Я засунул эту карточку подальше, чтоб никто не видел, к себе в карман секретный. Ночью написал смс-ку по этому номера телефона, мне указали, куда мне двигаться, чтоб избежать обстрелов. Той же ночью я, по указанной информации, решил бежать. О чем не жалею. То же самое хочу сказать всем «лднр» военным и российским военным – это не так война, никому она не нужна. И то, что вам говорят, это совсем не так, - рассказал оккупант.

Напомним, российский оккупант, который прошел так называемую контртеррористическую операцию рф в Дагестане, в боях на востоке Украины выдержал всего две недели, после чего сдался в плен.