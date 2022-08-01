Удар по Крыму вероятно был нанесен из оружия украинского производства, - The New York Times

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного пишет, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму стоят украинские силы, хотя Минобороны Украины и минобороны россии не давали оснований говорить о такой версии.

Об этом идет речь в газете.

«Высокопоставленный украинский военный, знающий ситуацию, сказал, что за нападением стоят украинские силы. Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для атак против наших сил на южном театре (военных действий)», - говорится в статье.

Чиновник не стал разглашать тип оружия, которое было использовано для нападения, отметив лишь, что «использовалось устройство исключительно украинского производства».

NYT отмечает, что у Украины есть немного видов оружия, которое может достичь полуострова, кроме самолетов, которые рискуют быть немедленно сбитыми мощной противовоздушной обороной россии.

Издание предполагает, что нападение Украины на российские войска на Крымском полуострове приведет к обострению войны и возмущению для президента россии владимира путина.

NYT также указывает, что российские и оккупационные власти публично не спекулировали о возможности украинского нападения.

В то же время, некоторые военные эксперты утверждают, что удар ВСУ по аэродрому в Новофедоровке мог быть нанесен с помощью ОТРК «Гром».

Это единственное украинское оружие, которое может добраться до Сакского района. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" имеет дальность от 50 до 280 км (на экспорт) и 450-500 км (для ВСУ).

Комплекс был в разработке, но ранее уже появлялись сообщения о его применении в этой войне.

Напомним, во вторник, 9 августа, в районе военного аэродрома российской армии возле села Новофедоровка оккупированного Крыма прозвучали несколько взрывов. Позже выяснилось, что удар был нанесен по военному аэродрому и складам с боеприпасами и техникой оккупантов.