Креминь назначил свою представительницу для Николаевской, Одесской и Херсонской областей – ею стала депутат одного из советов

Уполномоченный Верховной Радой по защите государственного языка Тарас Креминь назначил для Юга Украины свою представительницу – ею стала Ярослава Витко-Присяжнюк.

Об этом сообщает «Суспільне».

По словам Креминя, планировали, что в течение 2022 года будет не менее пяти-семи дополнительных представителей в разных регионах Украины.

«В начале 2022 года провели конкурс на государственную службу и фактически 24-25 февраля должны были объявлять его результаты. Но из-за полномасштабного вторжения рф само назначение не состоялось, мы его отсрочили. И только сейчас я представил нашу коллегу Ярославу Витко-Присяжнюк общественности, которая отныне будет отвечать за коммуникацию от секретаря до уполномоченного с местным советом», - сказал Тарас Кремень.

Главными задачами, по словам языкового омбудсмена Кременя, является «разработка действенных механизмов имплементации языкового законодательства, которое делало бы невозможным нарушение Закона в разных сферах».

«Я надеюсь, что это будут информационные разъяснительные компании и создание сети по курсам изучения украинского языка. Также контроль за соблюдением языкового Закона теми, кто в первую очередь должен владеть государственным языком при выполнении своих служебных обязанностей. Языковой фронт является одним из ключевых в условиях полномасштабной войны», - отметил Тарас Кремень.

Сама Витко-Присяжнюк утверждает, что состояние государственного языка на юге Украины существенно улучшилось за последние годы, однако работа еще есть и ее немало.

«Главная наша задача: всесторонняя поддержка украинского языка и полноценное обеспечение функционирования языкового закона. Есть большое количество жалоб, касающихся сферы обслуживания, языка общения представителей местного самоуправления и чиновников", - сказала Витко-Присяжнюк.

Ярослава Витко-Присяжнюк - филолог, депутат Одесского районного совета, волонтер, инициатор проекта по популяризации украинского слова "Одесса украиноязычная". Она стала первой представительницей Уполномоченного по защите государственного языка, которая находится непосредственно «на месте». Сама родом из Одессы и ее полномочия и ответственность закреплена за тремя городами Украины: Одесской, Николаевской и Херсонской.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь в своем отчете заявил, что использование Президентом Украины Владимиром Зеленским английского языка могло якобы ограничить права граждан Украины, не владеющих другими языками, кроме украинского.