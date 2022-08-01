ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину, погибли 11 мирных жителей

Уже 168-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 8 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 августа.

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07:41 В Никопольском районе Днепропетровской области российская армия убила 11 человек, ранила – 13 человек, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Враг дважды обстрелял район из «Градов». Выпустил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская община. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять – в больнице, семеро из них тяжелые. В городе изуродовано более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков», сообщил он.

По словам Резниченко, в Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Человек лечится дома. В селе повреждены 11 частных домов и газопровода. До тысячи людей без газа.

07:36 Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночю оккупанты обстреляли Кушугумскую ОТГ

В результате вражеской атаки три дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К величайшему сожалению, одна женщина погибла. Дополнительные детали сейчас устанавливаются.

Также он добавил, что по предварительной информации, защитники Запорожского края сбили две вражеские ракеты.

07:21 В Сети распространяется видео якобы с парковки, расположенной в 500 м от аэродрома «Сочи», на котором вчера произошли масштабные взрывы.

07:00 Государственный департамент США предоставит Украине $89 миллионов на разминирование территорий, где на сегодня загрязнено неразорвавшимися боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров.

Средства будут направлены на обучение саперов и соответствующее оборудование. В течение года в Украине должны научить и экипировать 100 групп саперов.

«Гротескное использование самодельных взрывных устройств, которое мы наблюдаем в Украине российскими субъектами, ранее ассоциировалось только с ИГИЛ в Сирии», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

После начала вторжения в феврале Государственный департамент заявил, что Россия «усеяла огромные территории страны минами, неразорвавшимися боеприпасами и самодельными взрывными устройствами».

«Правительство Украины оценивает, что 160 000 квадратных километров ее земли могут быть заражены — это примерно площадь Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых», — сказал представитель Госдепартамента, передает Reuters.

Вашингтон оказывает крупнейшую в мире финансовую поддержку уничтожению обычных вооружений и с 1993 года инвестировал более 4 миллиардов долларов в усилия по разминированию.