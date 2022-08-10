На Киевщине к началу учебного года готовы более тысячи заведений – у них есть укрытия

Комиссии по проверке готовности укрытий в учебных заведениях на Киевщине уже завершили свою работу. Согласно их выводам, к использованию учащимися и персоналом учебных заведений пригодны более тысячи укрытий на Киевщине.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Рекомендовали к использованию по назначению 1016 зданий. Речь идет об укрытии как в самих учебных заведениях, так и в находящихся рядом учреждениях и организациях», - сообщил Кулеба.

Глава Киевской ОВА отметил, что подавляющее большинство из них – это самые простые укрытия.

Напомним, на Николаевщине только 9% школ начнут обучение в обычной очной форме.