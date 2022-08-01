Российский оккупант на Херсонщине жалуется отцу, что ВСУ их постоянно «накрывают»

Российский кафир, находясь в Херсонской области, рассказывает отцу о том, что их никто не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

Перехват его телефонного разговора публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант жалуется отцу, что никто не говорит, сколько времени они будут находиться в Украине.

- Чет ты прям вообще убитый голос, сынуль, держись там, не падай духом! Всу будет за*бись. - От чего, честного говоря, не меняют нас них*ра, в*здоболье все это. - Выбрали, бля*ть, с дуру, нах*й, тебе эту профессию, еб*ный в рот, нах*й, теперь бля*ть, х*й как от нее от*баться. - Просто, знаешь, какие мысли? Ну, дальше полугода и че, на сколько это? На год, что ли теперь, бл*ть, командировка или как? - Ну вам вообще вот шакалье че п*здело по поводу командировки, или они вообще у вас молчат, ничего не говорят, бл*ть? - Они ниче и не знают.

Также он рассказывает, что ВСУ «накрывают» их по разным видам оружия.