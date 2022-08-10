В Мариуполе оккупанты начали скрытую мобилизацию – они присылают жителям сообщения с предложением работы в «новом подразделении»

В Мариуполе российские оккупанты начали процесс скрытой мобилизации.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Сообщается, что жителям стали предлагать поработать в «новом подразделении». По мнению городского совета, это свидетельствует о том, что у россиян плохая ситуация на фронте.

«Началось! В Мариуполе проходит скрытая мобилизация! Жители стали получать смс с якобы предложением работы в «новом подразделении». На самом деле, людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это делалось в Донецке. Это свидетельствует о том, что у российских оккупантов не все так хорошо на фронте, как они это пытаются показать по своим пропаганд-каналам. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей оккупированных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции», - пишут в сообщении.

В горсовете призывают мариупольцев не принимать никаких подобных предложений, выехать из города и не сражаться на стороне тех, кто принес в их дом войну.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на верность оккупантам присягнули 27 полицейских.