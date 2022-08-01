Россия создает Третий армейский корпус из добровольческих батальонов, но он вряд ли сыграет решающую роль, – британская разведка

Россия пытается создать новый армейский корпус, который призван помочь ей справиться с двумя различными задачами: с одной стороны усилить наступление в Донбассе, а с другой – укрепить оборону перед предполагаемым наступлением ВСУ на юге Украины.

Об єтом сообщает британская разведка в своем традиционном отчете.

По данным британского оборонного ведомства, Третий армейский корпус базируется в Мулино, Нижегородская область.

«Россия, вероятно, планирует сформировать в значительной степени за счет вновь созданных «добровольческих» батальонов, которые собираются по всей стране и которые включают в себя группы добровольцев из определенных районов», - сказано в сообщении разведки.

Таким добровольцам предлагают значительные премиальные во время их отправки в Украину, а в батальоны принимают людей в возрасте до 50 лет без высшего образования.

«Российский армейский корпус обычно состоит из 15-20 тысяч человек, но России будет, вероятно, сложно довести численность Третьего армейского корпуса до такой величины – с учетом очень ограниченного желания людей идти добровольцами на войну в Украине», - считает британская разведка.

По ее мнению, Третий армейский корпус вряд ли сыграет на этой войне решающую роль.