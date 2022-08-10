ВСУ могут перебить линии передач, по которым ее собираются подключить к энергосистеме рф, – глава «Энергоатома» Котин

Украинские военные могут перебить линии передач на Запорожской АЭС, если российские оккупанты «отрубят» ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

- Станция останется запитанной от украинской энергосистемы, если они продолжат выполнять свою программу. Пока мы их остановили, и ремонтируем эти линии. Наши бригады уже на месте оценивают неисправности. Сейчас в Запорожье уже доставляется дополнительный провод, который нужен для ремонта, и мы будем восстанавливать линии, которые повреждены, - заявил Котин.

Он не исключил, что если россияне будут двигаться дальше в плане подготовки станции к переподключению, ВСУ перерубит линии передач на АЭС.

- И, я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость, - заявил Котин.

Напомним, ранее Котин заявил, что россия начала реализовывать план по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.