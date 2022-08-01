G7 осудили действия россии на ЗАЭС и требуют вернуть станцию под контроль Украины

Министры стран G7 призвали россию передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. Также они требуют пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

Об этом свидетельствует заявление G7, опубликованное на сайте МИД Германии.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и глава европейской дипломатии осудили действия россии. Они призвали вернуть под контроль Украины все ядерные объекты, в том числе ЗАЭС.

«Украинский персонал, эксплуатирующий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления», - говорится в сообщении.

В G7 заявили, что действия рф на Запорожской АЭС подергают опасности многие страны и повышают риск ядерной катастрофы.

Кроме того, россия препятствует МАГАТЭ контролировать мировую ядерную безопасность. Министры призвали пропустить экспертов МАГАТЭ на станцию.

Напомним, что обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, в результате обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это означает, что система безопасности блока обесточилась).

В результате Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о заминировании электростанции. Позже российские оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы отключить ее от энергосистемы и обесточить весь Юг Украины

Также сообщалось, что из-за российских обстрелов Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блекаута. Это произойдет при условии, что будет перебита единая линия электропередач.

При этом, МАГАТЭ не видит ядерной опасности на Запорожской АЭС.