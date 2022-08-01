В суде дали по 15 лет трем боевикам из «днр», которые воевали на стороне россии

На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, суд в Полтаве признал виновными в государственной измене трех боевиков террористической организации «ДНР» и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом пишут в СБУ.

Все они входили в состав незаконного вооруженного формирования так называемого «4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка днр». Они попали в плен в конце марта, при освобождении Северщины (Сумская область).

По данным следствия, 24 февраля 2022 года указанные лица, несмотря на то, что не имели военных профессий, добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему.

В начале марта под руководством военнослужащих из россии они прошли краткосрочную военную обучение на территории Белгородской области. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

Установлено, что оккупанты задействовали предателей для:

-обустройства и укрепление боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях;

-осуществления контрольно-пропускных и охранных функций на блок-постах и ​​позициях врага.

Собранная следователями СБУ доказательная база позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

-Часть 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности);

-Часть 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Следствие и оперативное сопровождение по этим уголовным производствам проводили сотрудники СБУ в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.

Напомним, суд признал виновными еще двух боевиков террористической организации «ЛНР», которые воевали против Украины в составе российских оккупационных войск.