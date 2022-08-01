В Воздушных силах ВСУ рассказали, почему было важно нанести удар по аэродрому «Саки»

Российские оккупанты использовали аэродром «Саки» в поселке Новофедоровка в Крыму, как и другие крымские военные аэродромы, для нанесения авиационных ударов по Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, пишет «Интерфакс-Украина».

– Оттуда взлетают самолеты, и они носят ракеты на себе. Понятно, что они уже не залетают в зону действия нашей ПВО, уже нет таких действий в течение трех месяцев фактически, но самолеты взлетают оттуда и наносят удары ракетами, которые достаточно опасны. Это, в частности, противорадиолокационные ракеты и другие авиационные средства поражения, которые могут нести их самолеты, – сказал Игнат.

По его словам, судя по обнародованным видеоматериалам, на которых зафиксированы взрывы на аэродроме «Саки», был обнаружен склад боеприпасов и авиационного вооружения, которое хранили там оккупанты.

- Там оккупанты разместили самолеты Су-30 СМ преимущественно... еще стояли самолеты Су-24... Ил-76 был замечен там, возможно, вертолеты – вот такая техника там хранилась. Будем надеяться, что она уничтожена, как и этот склад, потому что было видно несколько взрывов по территории всего аэродрома... Поэтому любой аэродром вывести из строя – это очень хорошо. А если еще дополнительно там уничтожены десяток самолетов, это будет вообще настоящий разговор, - сказал Игнат.

Он уточнил, что на аэродроме «Саки» учат корабельную авиацию садиться и цепляться специальным крюком за тросы – имитация посадки на палубу корабля.

На вопрос, сколько в Крыму есть аэродромов, которые РФ может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по Украине, он ответил: