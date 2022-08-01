Посол Украины в Ливане заявил, что украденное украинское зерно перевозят 87 судов

россия использует 87 судов для перевозки украденного украинского зерна через страны Ближнего Востока.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ на брифинге в Медиацентре Украины в среду, 10 августа.

«Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть непосредственно в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такое преступное соглашение, в котором принимают участие, конечно, россияне, оккупационные войска россии в Украине. Конечно, сирийские, российские, в основном, суда, и не только», – заявил Осташ.

Посол также отметил, что недопущение разгрузки в Ливане сирийского судна Laodecia, которое везло украденную украинскую муку и ячмень, является большой победой для Украины. Дипломат уточнил, что поставки этой партии сельхозпродукции заказали бизнес-структуры, а не государственные представители Ливана.

«Очень важно обращаться (в случае таких краж) к международному морскому праву. Потому что практически все время эти суда, которые загружаются в Крыму, следующими по этим преступным маршрутам, выключают свои AIS, транспондеры, маячки для того, чтобы быть невидимыми, и это уже сигнал к уходу нелегальной работы, нелегальный бизнес, есть попытка что-то скрыть, избежать ответственности», – подчеркнул посол.

Осташ добавил, что подобные события требуют разработки в рамках Международной морской организации правил реагирования на воровство продовольствия, чтобы попытаться создать препятствия для правонарушителей.

Напомним, неделю назад Ливан арестовал судно Laodecia, загруженное ячменной и пшеничной мукой, которую российские оккупанты украли в Украине. Однако через несколько дней арест неожиданно был снят. Несмотря на данные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины.

Позже Ливан отказался принимать зерновоз Razoni из Украины – ранее здесь приняли российское судно с краденой мукой.