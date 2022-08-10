СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа – предателя Маркова, пропагандировавшего войну на росТВ

СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа-коллаборанта от Партии регионов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи Службы безопасности собрали дополнительную доказательную базу и сообщили о подозрении в новых преступлениях бывшему народному депутату от Партии регионов, который в июне уже был обвинен в коллаборационной деятельности. Отметим, что речь идет об экс-нардепе Игоре Маркове.

Пока он подозревается еще и по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ часть 1 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»); ▪️ч. 1 ст. 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам»); ▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 («Колаборационная деятельность»); ▪️ ст. 436 («Пропаганда войны»); ▪️ ч. 1 ст. 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»).

В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Он, как так называемый «эксперт», в эфире прокремлевских СМИ публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об «освободителях».

«Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства», - говорится в сообщении.

В связи с объявлением в международный розыск он стал теперь невъездным в цивилизованные страны.

В Офисе Генпрокурора сообщили , что в 2014 году Марков выехал в рф, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины. С 15 по 19 марта 2022 г. он, находясь на временно оккупированной территории Киевской области вместе с военнослужащими России, публично поддерживал и пропагандировал их действия и отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Его высказывания распространялись на русских федеральных каналах.

Кроме того, 3 апреля и 15 мая 2022 подозреваемый, находясь в Москве, во время публичных выступлений на общероссийском телеканале «Россия 1» выражал поддержку временной оккупации части территории Украины и созданных там псевдоорганов. Он публично одобрял действия кафиров и призвал не останавливаться и продолжать вооруженную агрессию с применением более жестких методов.