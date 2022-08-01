Ермак заявил, что активную фазу войны планируют завершить к концу осени

Завершить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо, поскольку сохраняются риски атак по теплоэнергетической инфраструктуре Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает « Интерфакс-Украина ».

- Конечно, такие риски (ракетные атаки по объектам теплоэнергетики) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени, - заявил Ермак.

По его словам, это сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая.

– Мы делаем все для того, чтобы целые деоккупации были достигнуты. И соответственно объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию, – добавил он.

В то же время, глава ОП подчеркнул, что чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.