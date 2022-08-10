У Украины есть доказательства о спланированном убийстве россиянами пленных в Еленовке, - дипломат

У Украины есть доказательства о спланированном убийстве россиянами пленных в Еленовке.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет "Зеркало недели".

По его информации, спутниковые снимки демонстрируют, что во время трагедии на территории колонии в Еленовке было повреждено только одно здание, куда перед атакой перевели украинских пленных.

Анализ фото указывает на термобарический взрыв внутри здания. Кроме этого, обнародованные видео пытки подтверждают крайнюю жестокость солдат россии.