У Украины есть доказательства о спланированном убийстве россиянами пленных в Еленовке, - дипломат

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10.08.2022 22:01

У Украины есть доказательства о спланированном убийстве россиянами пленных в Еленовке.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет "Зеркало недели".

По его информации, спутниковые снимки демонстрируют, что во время трагедии на территории колонии в Еленовке было повреждено только одно здание, куда перед атакой перевели украинских пленных.

Анализ фото указывает на термобарический взрыв внутри здания. Кроме этого, обнародованные видео пытки подтверждают крайнюю жестокость солдат россии.

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