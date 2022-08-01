ВСУ отомстят за обстрелы Николаева, Марганца, Харькова и других городов, - Зеленский

ВСУ не оставят без ответа обстрелы Никополя, Марганца, Николаева, Харькова и других городов.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

– Вооруженные Силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу. Еще больше 10 ранены, 5 в тяжелом состоянии. Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву и Харькову, еще раз доказывает, что нужно увеличивать военную помощь Украине. Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война, - сказал Зеленский.