Чем больше потерь понесет россия, тем быстрее закончится война, - Президент Зеленский

Окончание войны зависит от потерь, которые понесет россия.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

– Это вопрос, который беспокоит абсолютно всех: когда закончится война? Кто говорит - еще месяцы, кто говорит - год, кто - даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, понесенных россией. Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украины. Вот об этом следует думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньше было время войны.

– Если почти 43 тысячи погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить, – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил международных партнеров Украины за помощь с обеспечением ВСУ.