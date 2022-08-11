«У оккупантов одна дорога – это бегство. Если успеют», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированной территории. Он призвал их помочь в борьбе с россиянами.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна – это бегство. В лучшем случае. Если успеют. Мы выгнали русскую армию с северных областей. Мы выгнали оккупантов с нашего Змеиного. Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они сбегут из Харьковщины, из Донбасса, из Крыма... И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь.

- Если вы владеете любой важной информацией о враге, пожалуйста, сообщите ее безопасным для себя способом нашим спецслужбам, нашим военным. Если вы знаете тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, пожалуйста, сообщайте и об этом, - подчеркнул Зеленский.

Также он призвал украинцев помогать нашим людям на оккупированной территории, которые остались сами или без связи.