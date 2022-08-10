ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Британия передаст Украине еще три ракетных системы MLRS

Уже 168-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 10 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 августа.

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00:31 Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня MLRS в дополнение к уже переданным трем, а также значительное количество ракет к ним. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

00:18 Украина вернула более 500 тел погибших защитников, находившихся в списках без вести пропавших.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, пишет «Интерфакс-Украина».

- Пока мы уже вернули более 500 тел наших погибших героев. Буквально вчера мы забрали еще 17 тел... Это те, кто пропал без вести, - сказал Котенко.

Он также подчеркнул, что многие люди, считающиеся пропавшими без вести – живы, многие находятся в плену.

00:17 ССО "Азов" показал, как его артиллерия работает по противнику.