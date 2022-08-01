Война на Николаевщине: В ОВА рассказали о последних вражеских обстрелах, разрушены дома

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 10 августа доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:24 В ОВА обнародовали информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 11 августа.

В Николаевском районе днем ​​10 августа, в 11:00, в результате вражеских обстрелов Шевченковской громады в селе Зоря разрушены жилые дома. Пострадавших нет.

10 августа, в 22:25, и 11 августа, в 06:30, враг обстреливал село Константиновка Первомайской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.

10 августа, в 14:05, в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар хвойной подстилки и лесных насаждений в Балабановском лесном урочище.

В Баштанском районе вчера, 10 августа, около 12:00, были обстрелы села Широкое Широковской громады. Разрушены два жилых дома, попадания были в разрушенную школу и стадион. Пострадавших нет. Ориентировочно с 22.00 были обстрелы за пределами населенных пунктов общины. На сегодняшний день продолжаются обстрелы за пределами общины. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. За прошедшие сутки обстрелы подверглись деревням Лепетиха и Кавказ.

Также в результате обстрелов в пгт Березнеговатое возник пожар сухой травы на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07:26 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, его состав и положения без изменений, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 10 августа.

В течение дня врагом нанесено восемь авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией вдоль линии столкновения на испытание наших позиций. Без потерь.

Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстреляно Галицыново. Без потерь и существенных разрушений – попадание вне села.

Нами в течение боевого дня нанесены шесть авиационных ударов. Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и ячейке живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе.

Дважды бомбардировщики атаковали два состава боеприпасов и еще один центр техники в Баштанском районе.

Дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска.

При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат «Элерон-3» был сбит зенитно-ракетным подразделением.

По результатам отработки нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач потери врага составляют 41 рашист, три гаубицы «Мста-Б», семь единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные результаты дознаются.

В районе Новокаменки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126-й отдельной бригады береговой охраны береговых войск вмф рф, а у Красного Маяка нашими усилиями 49-я вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – склад боеприпасов.

Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море у побережья Крыма. Два ракетных носителя и два больших десантных корабля – на боевом дежурстве. Готовы к применению 16 «Калибров».