Российский самолет-разведчик дважды заходил в зону ПВО Аляски

9 и 10 августа силы воздушно-космической обороны США зафиксировали два случая захода российского самолета-разведчика в зону действия противовоздушной обороны Аляски.

Об этом сообщает в Twitter Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

«В двух частных случаях за последние два дня NORAD в регионе Аляски обнаружил, отследил и идентифицировал российский самолет-разведчик, который входил и действовал в рамках ПВО Аляски. Российский самолет не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады», – говорится в сообщении.