Российский самолет-разведчик дважды заходил в зону ПВО Аляски

9 и 10 августа силы воздушно-космической обороны США зафиксировали два случая захода российского самолета-разведчика в зону действия противовоздушной обороны Аляски.
Об этом сообщает в Twitter Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).
«В двух частных случаях за последние два дня NORAD в регионе Аляски обнаружил, отследил и идентифицировал российский самолет-разведчик, который входил и действовал в рамках ПВО Аляски. Российский самолет не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады», – говорится в сообщении.
На двох індивідуальних обставинах, через 2 дня, в Аляскане NORAD Region detected, tracked and identificated Russian surveillance aircraft entering and operating withallaskan ADIZ. Russian aircraft гуляет не вводе в American или Canadian серединный аэропорт. #WeHaveTheWatch— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 10, 2022