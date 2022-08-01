На белорусском военном аэродроме прогремели взрывы – у лукашенко попытались дать неудачные объяснения

В районе белорусского аэродрома Зябровка в ночь с 10 на 11 августа раздались взрыв.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» и местное издание «Флагшток».

«Поступает информация, что в районе аэродрома «Зябровка» слышны взрывы и видны вспышки. По предварительной информации, за последние 10 минут было видно по меньшей мере 4 вспышки. Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было не менее восьми вспышек», - говорится в сообщении

«С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась [ударная] волна, пару раз через сплошную облачность [были видны] световые проблески. Направление — зябровский аэродром», – пишет «Флагшток».

В минобороны беларуси высказали свою версию событий. Говорят, «произошло возгорание одной из единиц техники».

«10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», — говорится в сообщении минобороны беларуси.

О какой технике идет речь и что это может значить — понять из сообщения беларусских военных невозможно.

Информация МО РБ выглядит странной: военные признались в ЧП, однако его описание не соответствует наблюдениям жителей района этой ночи, которые слышали несколько взрывов и световые отблески через сплошную облачность после полуночи.

Отметим, что российские войска используют этот аэродром в качестве своей военной базы и разместили там зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. С территории Зябровки оккупанты обстреливают приграничные районы Украины.

Напомним, во вторник, 9 августа, в районе военного аэродрома российской армии у села Новофедоровка оккупированного Крыма раздалось несколько взрывов. Позже выяснилось, что удар был нанесен по военному аэродрому и складам с боеприпасами и техникой оккупантов.

Также сообщалось, что россия не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО.