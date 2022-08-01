СБУ задержала «военного эксперта», работавшего на российские спецслужбы и собиравшего информацию о поставках западного вооружения в Украину

СБУ задержала глубоко законспирированного российского агента, который собирал разведданные о закупках и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В первую очередь, злоумышленника интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ.

Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки зарубежных вооружений.

Кроме того, в случае получения разведывательных материалов враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны.

По данным следствия, предателем является житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона.

Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою «заинтересованность» иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для «экспертных» публикаций в соцсетях.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским «куратором».

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Операцию по разоблачению вражеского агента проводили сотрудники Департамента контрразведки и следователи СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что в войну против Украины разжигали около 170 сотрудников ФСБ и ГРУ, которые могли завербовать более тысячи агентов.