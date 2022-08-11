«Нарушили свои же инструкции»: Резников рассказал о причинах провалов оккупантов при наступлении 24 февраля

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не была подготовленной, не сформировала полноценные ударные группировки и не наладила логистику.

Об этом в интервью УП рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

– По состоянию на 24 февраля россиянами не было образовано ударных группировок в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы, и т. д, - говорит Резников.

То есть, по его словам, на всех рискованных зонах (вторжение из беларуси, наступление на юге), россияне не имели признаков завершенного формирования масштабной ударной группировки.

– Собственно говоря, следствием этого, в том числе стала возможной последовательная деокупация нами Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК «Юг» - ред.) спросил: «Что вас больше всего поразило как военного?». И он говорит, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила, - отмечает Резников.

Глава Минобороны объясняет, по правилам, сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота.

– Но они настолько были убеждены, что нахватом нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-мы поехали на Бровары захватывать Киев. И еще и везли с собой парадную форму. Это значит, что они пошли в наступление, не будучи окончательно готовы. Поэтому и их логистические цепочки резались нами так легко. То же самое произошло и в беларуси, - подчеркнул Резников.

Он рассказал, с точки зрения военного искусства в Минобороны видели, что россияне не готовы, и поэтому говорили, что для формирования окончательного ударной группировки им нужно еще время - неделю, две, три.