Бойченко заявил, что показательное судилище над защитниками Мариуполя оккупанты могут провести на День Независимости

Есть вероятность, что российские оккупанты проведут показательное судилище над защитниками Мариуполя на День Независимости Украины.

Об этом заявил мэр Вадим Бойченко.

Вадим Бойченко сообщил, что на сцене камерной филармонии уже устанавливают клетки. По словам мэра, это показательный акт мести. При отсутствии успехов на фронте, россиянам нужно транслировать хоть какую-нибудь победу. Кроме того, это очередная грязная попытка дестабилизировать украинцев.

«Это судилище является военным преступлением. Ведь были конкретные договоренности с Красным Крестом и ООН о пленных, которые составили оружие. Стороны согласились, что пленных не будут судить, и они будут ехать исключительно в сторону Украины. россияне перечеркнули все договоренности, которые были достигнуты», - Вадим Бойченко.

Он призвал международные институты совместными усилиями сделать все для спасения наших Героев.

Напомним, ранее глава террористической ДНР денис пушилин заявил о подготовке к самосуду над пленными украинскими военнослужащими .