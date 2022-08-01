Россия потеряла $2 миллиарда дохода от экспорта нефти в месяц, – IEA

Доходы от экспорта российской нефти упали с 21 миллиарда в июне до 19 миллиардов долларов США в июле из-за сокращения объемов экспорта и снижения цен на нефть.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Экспорт российской нефти упал на 115 000 баррелей в день в июле до 7,4 миллиона барр/д с примерно 8 миллионов барр/д в начале года.

Потоки сырой нефти и нефтепродуктов из россии в США, Великобританию, ЕС, Японию и Южную Корею упали почти на 2,2 миллиона барр/д с начала войны. Две трети этих потоков были перенаправлены на другие рынки.

На фоне сокращения экспорта российской нефти мировые поставки нефти достигли постпандемического максимума в 100,5 миллиона барр/д в июле. Поставки выросли благодаря увеличению добычи странами ОПЕК+ на 530 000 бар/д, и странами, не входящими в ОПЕК+, на 870 000 бар/д.

До конца года мировые поставки нефти возрастут еще на 1 миллион барр/д, прогнозирует агентство.

Напомним, что страны G7 изучают возможность ограничения нефтяных доходов рф.