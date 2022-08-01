Российского снайпера будут заочно судить за расстрел мирного жителя Киевщины

Олег Ильин В суд направлен обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении снайпера 15-й «миротворческой» бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил рф по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что в феврале 2022 года во время оккупации села Победа Броварского района Киевской области военнослужащий рф произвел прицельный смертельный выстрел в гражданского мужчину. В тот момент безоружный потерпевший возвращался домой и не представлял ему никакой угрозы.

Как сообщалось ранее, этим убийцей Олег Ильин. Его жертве было 53 года. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать тело погибшего.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществлялись ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, что ранее оккупанту, загонявшему в подвал сотни жителей Черниговщины, заочно сообщили о подозрении – тогда в помещении погибли 10 человек.