Премьер Косово заявил, что путин желает обострения ситуации на Балканах

Премьер-министр Косово Альбин Курти убежден, что президент рф владимир путин заинтересован в обострении ситуации на сербско-косовской границе.

Об этом сообщает Reuters.

– Деспотичный президент путин - это человек войны, и он заинтересован в распространении войны, поскольку хочет нормализации войны, - сказал политик.

Курти отметил, что глава кремля хотел бы, чтобы все относились к войне как к нормальному положению вещей, вспомнив полномасштабное вторжение рф в Украину.

В то же время премьер-министр Косово подчеркнул, что сейчас его страна имеет свои институты, органы правопорядка и обороны и готова себя защищать.

Политик также предположил, что Сербия все же может прибегнуть к военному вторжению.

– Мы не должны исключать, что эта агрессивная политика Белграда может также трансформироваться в нападение на Косово в тот или иной способ, - добавил Курти.

Напомним, 31 июля на границе между Сербией и Косово произошло вооруженное столкновение. Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово. В Сербии отреагировали угрозами.