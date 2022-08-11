Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами

Эстония со следующей недели закрывает границы для россиян, которым она выдала шенгенскую визу. Таких граждан России более 50 тысяч человек.

Об этом на брифинге 11 августа сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

На следующей неделе обсудят шенгенские визы, выдаваемые другими странами.

– Визы останутся в силе, но к владельцам виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию. Формально визы действительны, но на практике этим лицам не разрешается въезжать в Эстонию. Это правило вступит в силу через неделю, – пояснил министр.

Также будет несколько исключений: для дипломатов и членов их семей; людей, имеющим отношение к международным грузовым и пассажирским перевозкам; людей, имеющих право на свободное передвижение на основании права ЕС; лиц, чей приезд в Эстонию необходим по гуманитарным причинам; люди, посещающие гражданина Эстонии, проживающего в Эстонии, или человека, имеющего долгосрочное разрешение на проживание в Эстонии, или человек имеющий с тем, кто его приглашает, родственные связи или общих детей.

Эстония делает такое же предложение на уровне Европейского Союза.

Напомним, что ранее Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения.