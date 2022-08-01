Зеленский заявил, что пролеты российских ракет над ЗАЭС приравниваются к ядерному терроризму

россия умышленно запускает крылатые ракеты над украинскими АЭС, таким образом продолжая ядерный терроризм. Последствия радиационной аварии на станции будут аналогичны последствиям ядерного удара.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на конференции североевропейских союзников по поддержке Украины.

— Мы убеждены, что траектория крылатых ракет, которыми россия обстреливает Украину, не случайно пролегает над украинскими АЭС. Все это проявления российского ядерного терроризма. россия стала государством террористом и держит фактически в заложниках атомные станции и шантажирует всех вероятной катастрофой, - заявил президент.

По словам Зеленского, обстрелами россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС. Последствия такой аварии могут быть аналогичными применению ядерного оружия.

— А по сути тем же, что и применение россией ядерного оружия, но без ядерного удара. Никто из нас не сможет остановить ветер, если он будет нести радиацию, но мы все с вами способны остановить государство-террориста, - добавил Зеленский.

Напомним, что обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, в результате обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это означает, что система безопасности блока обесточилась).

В результате Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о заминировании электростанции. Позже российские оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы отключить ее от энергосистемы и обесточить весь Юг Украины

Также сообщалось, что из-за российских обстрелов Запорожская атомная электростанция (АЭС) может перейти в режим блекаута. Это произойдет при условии, что будет перебита единая линия электропередач.

При этом, МАГАТЭ не видит ядерной опасности на Запорожской АЭС.

В частности, G7 осудили действия россии на ЗАЭС и требуют вернуть станцию под контроль Украины.