Информатора фсб, корректировавшего вражеские обстрелы на Донбассе, приговорили к 12 годам тюрьмы

Завербованного фсб мужчину, который сообщал оккупантам информацию об ВСУ и корректировал вражеские обстрелы, суд наказал 12 годами лишения свободы.

Такое решение вынес Петропавловский районный суд Днепропетровской области, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

СБУ собрала достаточную доказательную базу, подтверждающую, что фигурант «сливал» врагу разведданные, помогал оккупантам захватывать Лисичанск.

Контрразведчики Службы установили, что гражданин Украины попал в поле зрения фсб во время отбывания наказания в колонии на территории рф.

В преддверии полномасштабного вторжения враг «забросил» его в Украину для разведывательно-подрывной деятельности в районе операции Объединенных сил.

Информатор собирал и передавал куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии на территории Лисичанска. Кроме того, он корректировал артиллерийский огонь противника по городу.

За свою «работу» он получал от российских спецслужб денежное вознаграждение.

Во время задержания, состоявшегося в апреле этого года, СБУ изъяла средства связи с голосовыми сообщениями, переписку в мессенджерах, подтверждающих совершение преступления.

Суд признал злоумышленника виновным по части 7 статьи 111-1 («Оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины») Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляли сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях, работники Нацполиции при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о Глебе Манакове, уроженце Ялты. В 2021 году он отбывал наказание в российской тюрьме в Республике Адыгея рф, где его завербовали два сотрудника ФСБ РФ.

Незадолго до полномасштабного вторжения рф, 15 февраля, Манакова освободили из тюрьмы, дали указания и депортировали в Украину. По приказу куратора он сначала собирал данные об украинских военных в Северодонецке, а затем в Лисичанске. В том числе Манаков корректировал вражеский обстрел по городу.

Напомним, как в Николаеве назначили два года испытательного срока для местной жительницы, которая несколько лет работала на российскую разведку и передавала врагам данные об ВСУ, руководстве города и общественно-политической обстановке в населенном пункте. Сначала ей сообщили о подозрении в части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), но в результате в суд обвинительный акт поступил с другой, более легкой квалификацией – по части 1 статьи 110 УК («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Также напомним, как информатору оккупантов в Николаеве Юрию Арбатскому, который заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка», назначили арест с залогом в 700 тысяч гривен. Несколько позже суд дал другому корректировщику огня оккупантов по Николаеву возможность выйти под залог в 200 тысяч гривен.