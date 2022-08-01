российские оккупационные войска нужно разгромить в Украине, - министр обороны Польши

Российские оккупационные войска на территории Украины следует разгромить. Помочь Украине сделать это через поставки оружия – «историческая обязанность» Польши.

Об этом заявил в интервью Niedzielа глава Минобороны страны-союзницы Мариуш Блащак, передает Лига.net.

Он подчеркнул, что украинский народ "всеми силами борется за свою свободу, Польшу и Европу, а также за общие ценности и будущее без российского сапога".

- Мы должны им помочь: в военном, политическом, дипломатическом и социальном плане. <...> Это наша историческая обязанность (Блащак говорит о передаче вооружений), - сказал польский министр обороны.

Он сообщил, что Польша помогла Украине с начала тотального вторжения россии уже на сумму свыше $1,7 млрд. – «и мы считаем, что это в пользу Польши».

- русские войска должны быть разгромлены и изгнаны с украинских земель. Мы не ведем переговоров с такими как путин… мы не должны допустить, чтобы эта война стала привычной в нашем сознании, – отметил глава Минобороны союзников.

На вопрос, не передала ли Польша Украине слишком много оружия и тем самым ослабила свою армию, Блащак заверил, что «мы не сделали ничего, что могло бы снизить нашу обороноспособность и нарушить гарантии безопасности в НАТО».