Обязательную эвакуацию могут распространить и на другие области, – Верещук

Обязательную эвакуацию, которая сейчас проходит из Донецкой области, могут распространить и на другие области, пострадавшие от боевых действий.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает «Укринформ».

– Обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется впервые, и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшение ситуации. А с наступлением осенне-зимнего отопительного периода точно ухудшится, а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено, – сказала Верещук.

Она также предположила, что объекты теплоснабжения и энергии, по всей вероятности, будут целями российских вражеских атак, и не все повреждения удастся отремонтировать.

- Понимаем, что часть городов и сел, например, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей может остаться без средств к существованию, тепла, что самое главное, и без света, что тоже важно, - отметила Верещук.

Чиновник отметила, что власти работают над тем, чтобы все выезжающие из опасного региона получили бесплатно жилье и социальную защиту. Она также обратила внимание, что разрешается украинцам эвакуироваться с домашними любимцами.

– Мы не имеем права быть черствыми. Должны сделать все, чтобы семьи, у которых есть домашние любимцы, быть созданы надлежащие условия, - добавила Верещук.

Из Донецкой области с начала обязательной эвакуации вывезли в безопасные регионы 3908 человек.