У путина согласовали создание «Фонда Зеленского» для дискредитации Президента Украины на Западе, – ГУР

Администрация президента рф согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной акции, направленной на дискредитацию Президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно замыслу авторов «акции», будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого «Фонда ЗЕЛЕНСКОГО», на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его «деятельности». Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры «Фонда» в странах Европы планируется развивать по принципу «сетевого маркетинга». Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве.

По состоянию на 10 августа основные подготовительные меры по запуску этого проекта завершены.

В частности:

- создан сайт «Фонда» ; - подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты вроде бы публикаций известных СМИ о создании «Фонда»; - создана база т.н. «сетевых лидеров» и блоггеров для дальнейшего распространения материалов; - подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.