Оккупанты снова обстреляли территорию Запорожской АЭС, возле нее начался пожар

Российские захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.

«Еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести «пересменку». Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники действующей смены», – рассказали в «Энергоатоме».

Ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, фейковая и манипулятивная, отметили в «Энергоатоме».

Местные паблики Энергодара сообщают, что пожар произошел на расстоянии 3 километра от АЭС.