Около 13 тысяч белорусских силовиков согласились воевать против Украины, - Генштаб ВСУ

Около 13 тысяч белорусских действующих и бывших военных согласились участвовать в войне против Украины на стороне русской армии.

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

- Вдоль госграницы Украины развернуто и выполняют задачи в приграничных с Украиной районах шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. В целом, по имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОН подписали согласие на участие в войне против Украины, - заявил он.

Громов добавил, что Россия приглашает на полигоны Беларуси для подготовки иностранных наемников из Сирии, Мали, Лаоса, Узбекистана, которых тоже могут бросить в бой против Украины.

– Есть подозрения, что именно в канун Дня Независимости Украины россия может устроить провокацию на белорусском полигоне, с гибелью иностранцев. Чтобы демонизировать ВСУ и вовлечь Беларусь окончательно в военные действия, - заявил Громов.