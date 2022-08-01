рф сейчас выставила против Украины примерно 137 тысяч военных, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил, что сейчас Россия выставила против украинских защитников около 137 тысяч военных.
Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
– Если я не ошибаюсь, по последнему сведению, кажется, 111 или 115 батальонно-тактических групп. Это примерно 137 тысяч военных… Оружие у россиян многократно, в 10-15 раз больше, чем у нас. Исторически у них стабильно миллионная армия была. Представьте себе, сколько они накопили на складах и арсеналах, и весь этот хлам они сейчас везут к нам, - сказал министр обороны.
Силы обороны Украины насчитывают около 1 миллиона человек, но в это число входят люди разных структур.
– Под штыком – это немного условно, потому что в форме, например, врачи. Они тоже все носят форму, но делают свое дело, связисты, киберспециалисты и т.д. Но если посчитать Пограничную службу, Нацпол, Нацгвардию, СБУ, спецподразделения и Вооруженные силы – это около миллиона человек.
– 2500 километров сегодня составляет вражескую границу. Мы же понимаем, что если из Беларуси уже нападение было, то оно может быть повторено? Значит, эту линию границы следует защищать, там должны быть военные подразделения. Киев нужно защищать? Надо. Одессу нужно защищать? Надо. И так дальше. Вот вы берете весь этот сектор обороны и растягиваете по всей линии 2500 км. Потому что нельзя этот миллион поставить в каком-то конкретном, наиболее опасном направлении и победить врага, – пояснил министр.