рф сейчас выставила против Украины примерно 137 тысяч военных, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил, что сейчас Россия выставила против украинских защитников около 137 тысяч военных.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

– Если я не ошибаюсь, по последнему сведению, кажется, 111 или 115 батальонно-тактических групп. Это примерно 137 тысяч военных… Оружие у россиян многократно, в 10-15 раз больше, чем у нас. Исторически у них стабильно миллионная армия была. Представьте себе, сколько они накопили на складах и арсеналах, и весь этот хлам они сейчас везут к нам, - сказал министр обороны.

Силы обороны Украины насчитывают около 1 миллиона человек, но в это число входят люди разных структур.

– Под штыком – это немного условно, потому что в форме, например, врачи. Они тоже все носят форму, но делают свое дело, связисты, киберспециалисты и т.д. Но если посчитать Пограничную службу, Нацпол, Нацгвардию, СБУ, спецподразделения и Вооруженные силы – это около миллиона человек.