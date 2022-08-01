На жителя Николаевщины открыли уголовное дело за оправдание российской агрессии

В Первомайском районе следователи полиции сообщили о подозрении жителю Благодатненской громады, который публично отрицал вооруженную агрессию россии против Украины.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В присутствии односельчан 62-летний житель одного из сел Благодатненской громады оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины.

Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.