СБУ считает, что высокопоставленный офицер ВСУ раскрыл в интервью стратегическую информацию

СБУ ведет следствие против «военного с высоким званием», который в интервью СМИ мог раскрыть стратегические планы Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечки важной военной информации – в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас».

«На днях СБУ установила, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, подготовке, организации ведения боевых действий. По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке», - заявила Маляр.

Фамилии военного не называют. Недавно были опубликованы интервью генералов Дмитрия Марченко (РБК-Украина) и Сергея Кривоноса (НВ).